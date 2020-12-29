خلطات للحصول على بشرة أكثر إشراقة قبل الزفاف

هناك مجموعة من الخلطات التي تجعل بشرتك أكثر إشراقة ولمعان قبل حفل زفافك، ولكي تحصلين على بشرة ناصعة البياض وخالية من أي مشاكل وأي شوائب يمكنك وضع أيا من هذه القناعات وستلاحظين الفرق:





جل الألوفيرا

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من الفيتامين C وكبسولة من الفيتامين E في شكل جيد.

ثم أضيفي الى الخليط ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا

حركي الخليط جيدا حتى تمام التجانس.

طبقي الخليط على بشرتك واتركيه الى أن يجف، بعدها شطفيها بالماء الدافئ.





الأفوكادو وزيت الزيتون

اهرسي ثلاث شرائح صغيرة مقشرة من الأفوكادو.

امزجيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة.

شطفي بشرتك بالمياه الباردة.





الترمس واللبن

اخلطي ملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع ملعقة كبيرة من اللبن ونصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

استمري في خلط المكونات حتى الحصول على خليط متجانس.

طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الدافئة.