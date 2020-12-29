الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية | بالرقم القومي استعلم عن العلاوات الخمس معاشات شهر يناير 2021 عبر رابط nosi.gov.eg





الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي معاشات شهر يناير 2021 عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكثر ما يهم المواطنين أصحاب المعاشات وذويهم، خلال الفترة الماضية بحث، خاصا بعد ما أعلنته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الاستعداد خلال الأيام المقبلة وتحديد موعد صرف الدفعة الثالثة لشهر يناير 2021 من العلاوات، لذلك أردنا أن نخصص لكم معلومات حول هذا الشأن في هذا المقال.





الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

يأتي موعد الاستعلام عن العلاوات الخمس بعد انتهاء الهيئة العامة للتأمين الصحى من تحديد لجان مخصصة لتنظيم صرف الدفعة الثالثة من بداية شهر يناير 2021 من العلاوات الخمس بما يقرب 2.5 مليون صاحب معاش, بما يتكلف ذلك 7.5 مليار جنيه خلال العام.





خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيان حول الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي معاشات شهر يناير 2021 وأشارت من خلاله خطوات الاستعلام نعرضها عليكم في التالى:





- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( اضغط هنا ).





- بعدها قم باختيار الخانة الخاصة للاستعلام على الرقم التأميني.





- ثم قم بملء البيانات الخاصة الأساسية الاسم والرقم القومي وأيضا اسم الأم.





- بعدها سيطلب منك وضع علامة صح داخل مربع خاص بالأمان على الإنترنت بأن المتقدم ليس هكر وروبوت.





- في النهاية اضغط على خانة إرسال الطلب.





وبهذا نكون قد عرضنا أهم النقاط الخاصة عن الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي معاشات شهر يناير 2021 عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات لمعرفة وإفادة الكثير عن هذا الشأن الهام لهم خلال الأيام المقبلة.



