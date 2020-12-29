حصاد "صلاح" في 2020 ... واصل التوهج وتحطيم الأرقام في انجلترا وغاب عن منتخب مصر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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اقترب عام 2020 من الانتهاء والذي شهد تألق نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وحقق نجاحات جديدة في رحلته الاحترافية بإنجلترا أهمها تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع الريدز للمرة الأولى منذ 30 عامًا.
بينما غاب محمد صلاح تمامًا عن المشاركة الدولية مع منتخب مصر خلال العام الحالي لأسباب مختلفة آخرها كان بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال معسكر نوفمبر الماضي والذي أبعده عن مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي خلال عام 2020:-

خاض محمد صلاح 44 مباراة مع ليفربول في عام 2020، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3484 دقيقة، سجل 26 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وساهم في تتويج فريقه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي 2019 – 2020 وذلك بعد غياب 30 عامًا وتحديدًا منذ تتويج الفريق باللقب موسم 1989 / 1990.

لعب "صلاح" 32 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي سجل 23 هدفًا وصنع 9 أهداف، بينما شارك في 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة لزملائه، كما لعب مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراة بكأس الرابطة الإنجليزي ومباراة بكأس الدرع الخيرية ولم يسجل أي أهداف.

ونجح "صلاح" في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال العام الحالي أبرزها، تتويجه بلقب الهداف التاريخي لليفر في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 22 هدفًا، وتخطي رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد والذي سجل 21 هدفًا، كما أصبح أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هدفًا بعد 55 ثانية بالبطولة الأوروبية.

كما استطاع "صلاح" تحطيم رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 88هدفًا في 135 مباراة بالبريميرليج، بينما سجل النجم البرتغالي 84 هدفًا في 196 مباراة مع مانشستر يونايتد بالبطولة.

ونجح نجم الفراعنة في تحقيق رقمًا جديدًا هذا العام بعد تسجيله "هاتريك" في افتتاح الدوري الانجليزي، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول ، والثاني في تاريخ البريميرليج الذي يسجل أهدافًا في 4 جولات افتتاحية للبطولة.

وجاء محمد صلاح في المركز السادس بقائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 (THE BEST) من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما حصل على 25 نقطة، وتوج بالجائزة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

واختارت صحيفة "تليجراف" الانجليزية محمد صلاح في المركز الرابع بقائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال عام 2020، بعد الثلاثي كيفين دي بروين، وفيرجيل فان دايك، وهاري كين.

شارك الفرعون المصري في 22 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 1743 دقيقة، سجل 16 هدفًا، وصنع 4 أهداف أخرى، ويعتلي صدارة ترتيب هدافي البريميرليج حتى الآن برصيد 13 هدفًا.

وغاب نجم ليفربول عن المشاركة الدولية مع منتخب مصر في عام 2020، حيث تم استدعائه لمعسكر الفراعنة في نوفمبر الماضي لخوض مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم إفريقيا، لكنه لم يشارك في المباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفاز الفراعنة في غيابه 3/1، 1/0 على الترتيب.

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