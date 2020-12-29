حساب عاشور تحت الملاحظة بعد إصابته في مباراة الأهلي

قرر الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري بقاء حسام عاشور لاعب زعيم الثغر للرعاية الطبية في المستشفى عقب الإصابة التي لحقت به أثناء مباراة فريقه أمام الأهلي يوم أمس الاثنين.









وتم نقل اللاعب إلى المستشفى وذلك لتلقي العلاج والإطمئنان على حالته بعد الإصطدام بزميله في الفريق السكندري محمد عطوة.









ورأى الأطباء ضرورة أن يبقى عاشور تحت الملاحظة لمدة أربعة وعشرين ساعة نظراً للإصابة التي من المُمكن أن تحدث مضاعفات.



