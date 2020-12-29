رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: ذاهبون إلى الإغلاق في هذه الحالة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن الحكومة ستلجأ إلى الإغلاق في حال زادت نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتخذ القرار يوم الاثنين المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت زينة عكر، نائب رئيس الوزراء اللبناني ووزيرة الدفاع المستقيلة، إن حكومة حسان دياب مستمرة في عملها كحكومة تصريف أعمال لحين تعيين حكومة جديدة.

وأضافت زينة في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "أنا شخصيًا مستمرة في عملي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ولابد على أعضاء الحكومة أن يتحملوا مسئوليتهم في ظل هذا الظرف الصعب".

ووجهت الشكر والتقدير إلى مصر على سرعة الاستجابة ومساعدة لبنان على تجاوز أزمة انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أنهم في انتظار نتائج التحقيق.

أعلن حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، عن استقالة حكومته رسميًا بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.