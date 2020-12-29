قطاع الأعمال تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الشركات لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:47 م
شركات قطاع الاعمال
شركات قطاع الاعمال
أحمد الشيخ
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في إطار جهود الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، فقد وجه السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة وشركاتها التابعة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية اللازمة حفاظا على سلامة العاملين وتنظيم العمل، في ضوء التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

 

وشدد السيد الوزير على التزام كافة الشركات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية وتنظيم العمل وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه الجهة محققا للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المطلوبة في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين وأيضا المترددين على جهة العمل، مع مراعاة الالتزام باستمرار تخفيض أعداد العاملين بالقطاعات الإدارية والخدمية بالشركات وتدوير العمل بشكل تبادلي بما لا يتعارض مع سير العمل بهذه القطاعات.

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