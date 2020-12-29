عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام. 

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة  فقط.

وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية  اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد  لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام. 
وكان طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق قد غادر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري الممتاز؛ بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الضلوع.

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طاهر محمد طاهر الدوري المصري الممتاز الاهلي الاتحاد السكندري

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