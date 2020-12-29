رسمياً... باريس سان جيرمان يعلن إقالة توماس توخيل مدرب الفريق من منصبه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن نادي باريس سان جيرمان إقالة مدربه توماس توخيل من منصبه بعد عامين ونصف من الجهد وتحقيق الالقاب مع الفريق 

وقال نص بيان النادي: "بعد تحليل الموقف الرياضي، قرر النادي إنهاء عقد توماس توخيل" وصرح ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي: "أرغب في أن أشكر توماس توخيل وطاقمه التدريبي على كل شيء فعلوه من أجل النادي".

وواصل "توماس كان يعمل بالكثير من الطاقة والحماس، وبالطبع سنتذكر الأوقات الجيدة التي تشاركناها سويا، أتمنى له الأفضل في المستقبل.



وكان توخيل قد تسبب في الكثير من الجدل عقب المباراة حينما اشتكى لـ"سبورت 1" الألمانية حول التوقعات الكثيرة والكبيرة في النادي والبيئة المحيطة، وكانت تقارير في فرنسا قد أوضحت أن تلك التصريحات أغضبت النادي الفرنسي.

وصرح توخيل في يوم  الأربعاء: "في أي حالة، هناك توقعات كبيرة جدا في النادي والبيئة المحيطة، ذلك الأمر ليس موجودا بالشكل المبالغ فيه على سبيل المثال في بايرن ميونيخ، هناك بعض الأشياء المفقودة".

وتابع "خسرنا مباراة واحدة في دوري الأبطال ولم نشعر قط أننا أقنعا الناس أو أنهم لاحظوا مستوانا، يجعلك ذلك غاضبا بعض الشيء".

توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021 وقاد توخيل العملاق الفرنسي في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ليون المتصدر.

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