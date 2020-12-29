استعدوا للأسوأ وظهور سلالات جديدة.. تصريحات الصحة العالمية غير مطمئنة بشأن كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد أنحاء العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تصريحات غير مطمئنة بشأن وضع الوباء، وظهور سلالات جديدة.

ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية حول وضع الوباء وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.

استعدوا للأسوأ
أكد مايكل راين مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، شدة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أوقعت أكثر من 1.7 مليون وفاة وعشرات ملايين من الإصابات خلال عام، مشددًا على أنه يتعين علينا الاستعداد للأسوأ.

وأوضح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يتفشى بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر، مؤكدا أن معدل وفياته منخفض نسبيا مقارنة بأمراض جديدة أخرى، ولافتا إلى ضرورة الاستعداد فى المستقبل لما قد يكون أسوأ.

ظهور سلالات جديدة
وأكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي، قناعتها بأن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد سيستمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه تم رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في 8 دول بأوروبا، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.

وقال مدير المكتب الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، عبر "تويتر": "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-20201201. تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي (تسمح تكوين دائرة من الأصدقاء خلال الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية)".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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