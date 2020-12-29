عاجل .. الإسكان تحدد مواعيد تسليم المرحلة الأولي بمشروع دار مصر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية
وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الأحد 18/4/2021، فى تسليم 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار مصر  للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.

 

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

 

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم  318، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26/1/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 413، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 382، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 383، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 384، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 385، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 320، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 321، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 315، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 314، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 313، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 312، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 311، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 414، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم  415، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 416، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء، ووحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 7/3/2021،

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة "القاهرة الجديدة"، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 386، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 387، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 388، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 229، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 228، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 222، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 220، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 336، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 337، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 403،  يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 404، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 405، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 406، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 316، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 317، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 353، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 243، يوم الأحد 18/4/2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان مشروع دار مصر تسليم وحدات مشروع دار مصر اخبار وزارة الاسكان

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 10 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"مدبولى": 16 سبتمبر المقبل بدء تسليم 504 وحدات بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

"الإسكان": 2 ديسمبر المقبل بدء تسليم 600 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم 744 وحدة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة

عاجل.. إعلان موعد تسليم وحدات الإسكان المتميز في العلمين الجديدة

"الإسكان": بدء تسليم 624 وحدة سكنية بـ"دار مصر"بالقاهرة الجديدة

بدء تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»