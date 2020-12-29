إغلاق 800 مركز اقتراع بسبب العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت اللجنة الانتخابية في جمهورية إفريقيا الوسطى، عن إغلاق أكثر من 14 في المئة من مراكز الاقتراع في البلاد.

 

وذكرت اللجنة، أن السبب وراء تعطيل مهام المراكز، متمردين مسلحين هاجموا الناخبين ومنعوا موظفي الانتخابات من أداء عملهم.

 

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة بانجي، قال تيوفيل موموكواما، وهو مسؤول تنفيذي في اللجنة الانتخابية، إن نحو 800 من بين 5408 مراكز اقتراع في أنحاء البلاد لم تفتح أبوابها للناخبين.

 

وأضاف تيوفيل موموكواما: "كانت هناك مناطق عومل فيها الناخبون معاملة وحشية وتلقوا تهديدات بالقتل. ومُنع موظفو العملية الانتخابية من الانتشار في أماكن عملهم على الأرض".

 

وكانت إفريقيا الوسطى، الغنية بموارد الماس والذهب والتي يعيش فيها 4.7 مليون نسمة، تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار بسبب موجات متتالية من عنف المسلحين منذ عام 2013، ما أدى إلى مقتل الآلاف وأجبر أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم.

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الانتخابات افريقيا الوسطى اغلاق مراكز الاقتراع

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