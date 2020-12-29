تسجيل 20548 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و431 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وقد أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل أكثر من 7.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 191570.

ووفقًا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل يبلغ 7486094، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 191207.