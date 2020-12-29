تسجيل 20548 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و431 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل أكثر من 7.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 191570.

 

ووفقًا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل يبلغ 7486094، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 191207.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستجدات جائحة كورونا كورونا فيروس كورونا البرازيل

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 14 ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ 40 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ يوم

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل 1089 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

المكسيك تسجل 703 حالات وفاة و5351 إصابة جديدة بكورونا

قطر تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 309 وفيات و10220 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

البرازيل تسجل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة في البرازيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»