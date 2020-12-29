"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

دخل التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي حسابات الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





واقترحت لجنة الكرة بالزمالك، ضم لابا كودجو للقلعة البيضاء حال رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للدوري الفرنسي.





وخاطب الأهلي فريق العين للحصول على خدمات كودجو في يناير، لكن المفاوضات تعثرت بسبب راتب اللاعب الكبير.





وفاز الزمالك اليوم على سموحة السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ثالث جولات الدورى العام.



