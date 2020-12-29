أسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق بمصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري، اليوم الثلاثاء، والتى لم تشهد اي تغيرات سعرية سوي في بعض الأصناف والتى عادة سريعا إلى مستوياتها السعرية السابقة.

 

وقد جاء استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، في ظل المشروعات التوسعية في القطاع الزراعي التى تقوم بها مصر من ضمنها استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة المليون ونصف فدان.


أولا أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020 : 

وسجلت  أسعار البطاطس، للكيلو الواحد بين 0.5 - 1.5 جنيه للكيلو فيما سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور 1.5-4 جنيهات، وتراوحت أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات لـ كيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.، وبلغت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، وكيلو الباذنجان الرومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان العروس الأبيض سجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان العروس الأسود من 2-3 جنيهات للكيلو. 

 

ثانيا : أسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020 :

البصل :6.5جنيها


الجزر والكوسة :6 جنيهات

 

الفاصوليا:7 جنيهات

 

البسلة: 8 جنيهات

 

الباذنجان العروس: 3.5جنيه

 

الباذنجان الرومي: 2.5جنيه

 

الليمون: 10 جنيهات

 

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

 

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

 

الفلفل الألوان: 20 جنيها

 

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

 

كرنب: 7جنيهات

 

خس بلدي: 3 جنيه

 

كبوتشا: 4 جنيهات

 

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

 

الجرجير: جنيه واحد

 

موز مستورد: 15جنيها

 

موز بلدي: 12جنيها

 

الجوافة: 8جنيهات

 

العنب البلدي: 8.5 جنيهات

 

البرقوق: 20جنيها

 

التفاح الأصفر والأخضر: 17جنيهًا

 

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

 

 بلح برحي: 30 جنيهًا

 

أناناس: 30 جنيهًا

 

أفوكاتو: 35 جنيهًا

 

الكنتالوب: 5جنيهات

 

الرمان: 8.5 جنيهات

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الخضروات اسعار الفاكهة في مصر اسعار الفاكهة اسعار الخضر

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ يوم

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الإثنين 18/3/2019

أسعار الخضروات والفاكهة في السواق اليوم الثلاثاء 21-5-2019

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 4-6-2019

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين 22-7-2019

أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم الأحد 18-8-2019

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-10-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»