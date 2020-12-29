أسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق بمصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري، اليوم الثلاثاء، والتى لم تشهد اي تغيرات سعرية سوي في بعض الأصناف والتى عادة سريعا إلى مستوياتها السعرية السابقة.
وقد جاء استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، في ظل المشروعات التوسعية في القطاع الزراعي التى تقوم بها مصر من ضمنها استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة المليون ونصف فدان.
أولا أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020 :
وسجلت أسعار البطاطس، للكيلو الواحد بين 0.5 - 1.5 جنيه للكيلو فيما سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور 1.5-4 جنيهات، وتراوحت أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات لـ كيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.، وبلغت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، وكيلو الباذنجان الرومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان العروس الأبيض سجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان العروس الأسود من 2-3 جنيهات للكيلو.
ثانيا : أسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020 :
البصل :6.5جنيها
الجزر والكوسة :6 جنيهات
الفاصوليا:7 جنيهات
البسلة: 8 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5جنيه
الباذنجان الرومي: 2.5جنيه
الليمون: 10 جنيهات
الفلفل الرومي: 6 جنيهات
الفلفل الحامي: 6 جنيهات
الفلفل الألوان: 20 جنيها
ملوخية بلدى: 7 جنيهات
كرنب: 7جنيهات
خس بلدي: 3 جنيه
كبوتشا: 4 جنيهات
الخضرة: 50 قرشا للواحدة
الجرجير: جنيه واحد
موز مستورد: 15جنيها
موز بلدي: 12جنيها
الجوافة: 8جنيهات
العنب البلدي: 8.5 جنيهات
البرقوق: 20جنيها
التفاح الأصفر والأخضر: 17جنيهًا
التفاح الأحمر: 17 جنيهًا
بلح برحي: 30 جنيهًا
أناناس: 30 جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
الكنتالوب: 5جنيهات
الرمان: 8.5 جنيهات
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