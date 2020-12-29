أسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق بمصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري، اليوم الثلاثاء، والتى لم تشهد اي تغيرات سعرية سوي في بعض الأصناف والتى عادة سريعا إلى مستوياتها السعرية السابقة.

وقد جاء استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، في ظل المشروعات التوسعية في القطاع الزراعي التى تقوم بها مصر من ضمنها استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة المليون ونصف فدان.





أولا أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020 :

وسجلت أسعار البطاطس، للكيلو الواحد بين 0.5 - 1.5 جنيه للكيلو فيما سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور 1.5-4 جنيهات، وتراوحت أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات لـ كيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.، وبلغت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، وكيلو الباذنجان الرومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان العروس الأبيض سجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان العروس الأسود من 2-3 جنيهات للكيلو.

ثانيا : أسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020 :

البصل :6.5جنيها





الجزر والكوسة :6 جنيهات

الفاصوليا:7 جنيهات

البسلة: 8 جنيهات

الباذنجان العروس: 3.5جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5جنيه

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 3 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15جنيها

موز بلدي: 12جنيها

الجوافة: 8جنيهات

العنب البلدي: 8.5 جنيهات

البرقوق: 20جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 17جنيهًا

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5جنيهات

الرمان: 8.5 جنيهات