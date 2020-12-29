خبيرة التارو: المصالحة مع قطر ستتم في 2021

قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إنه سيكون هناك تواصل في ملف المصالحة الخليجية في العام الجديد، ومفاجأت أخرى قد تحدث.





وقالت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه سيكون هناك شروط واختيارات معنية لإتمام المصالحة، ولو تقبلتها قطر ستتم المصالحة، مضيفة: "الموضوع سيستغرق وقت وتفاصيل وفي الآخر هيحصل".





وأضافت خبيرة علم التارو، أن الأمر لن يتوقف على التصالح بل سيكون هناك تعاون مثمر.



