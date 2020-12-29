خبيرة التارو تكشف مفاجأة غير سارة عن الكورونا في 2021

توقعت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، أن وضع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا سوف يرتفع خلال 2021.





وقالت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن الإصابات والوفيات ستزيد بشكل مفاجىء في العام الجديد، وبشكل كبير خاصة الوفيات.





وأشارت خبيرة التارو إلى أن عند رؤيتها وضع المنحنى الوبائي ظهرت لها ورقة الإمبراطور، وتعني ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.





في سياق منفصل، قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إن نادي الزمالك سيشد استقرار في 2021، مضيفة: "نادي الزمالك هيرجع لأيام عزه ومجده واستقراره"، مشيرة إلى ان نادي الزمالك سيشهد شيئا مختلفًا هذا العام.





وأضافت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن الزمالك لن يحصل على الدوري، معلقا: "ممكن أكون غلط، ومين عارف الظروف تتغير إزاي".





ولفتت إلى أن أول شهرين من عام 2021 "صعبين"، معقبة: "في حاجات غريبة ممكن تحصل"، معقبة بسخرية: "يعني لو حاجة اسمها كائنات فضائية.. هنشوفهم في الشهرين دول"، موضحة: "ممكن حدث أو حادث ضخم يحصل في اول شهرين من 2021.. ممكن نعتبرهم استكمال 2020 بس الأسخف".





وأشارت إلى أن كافة الأبراج حظوظها جيدة في عام 2021، مضيفة: "2020 مش هتتكرر تاني.. نعدي بس أول شهرين من السنة يناير وفبراير"، حيث إن شهري يناير وفبراير يعتبران استكمالًا لعام 2020، لافتة إلى أن هناك 4 أبراج تعرضت لضغط العام الماضي وهى السرطان والميزان والحمل والجدي، ووضعهم سيتغير في العام الجديد.



