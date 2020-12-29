"هيرجع لعزه".. بشرى سارة لنادي الزمالك في العام الجديد (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
هدى عبدالرازق
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قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إن نادي الزمالك سيشهد استقرارًا في 2021، مضيفة: "نادي الزمالك هيرجع لأيام عزه ومجده واستقراره"، مشيرة إلى أن نادي الزمالك سيشهد شيئا مختلفًا هذا العام.

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الزمالك لن يحصل على الدوري، معلقة: "ممكن أكون غلط، ومين عارف الظروف تتغير إزاي".

في سياق آخر، قالت خبيرة علم التارو، إن أول شهرين من عام 2021 "صعبين"، معقبة: "في حاجات غريبة ممكن تحصل".

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، ساخرة، "يعني لو حاجة اسمها كائنات فضائية.. هنشوفهم في الشهرين دول".

وتابعت خبيرة التارو، "ممكن حدث أو حادث ضخم يحصل في اول شهرين من 2021.. ممكن نعتبرهم استكمال 2020 بس الأسخف".

وأشارت إلى أن كافة الأبراج حظوظها جيدة في عام 2021، مضيفة: "2020 مش هتتكرر تاني.. نعدي بس أول شهرين من السنة يناير وفبراير".

ولفتت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن شهري يناير وفبراير يعتبروا استكمال لعام 2020، لافتة إلى ان هناك 4 أبراج تعرضت لضغط العام الماضي وهى السرطان والميزان والحمل والجدي، ووضعهم سيتغير في العام الجديد. 

وأضافت أن الميزان والسرطان وضعهم سيتحسن في 2021، لافتا إلى أن الربع الأول من 2021 قد نتعرض لعدد من المفاجأت، وليس شرطا أن تكون أمور سلبية.

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