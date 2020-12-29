"صعبين".. تحذير شديد من شهرين في 2021 (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
بسنت يوسف خبيرة علم التارو
بسنت يوسف خبيرة علم التارو
هدى عبدالرازق
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قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إن أول شهرين من عام 2021 "صعبين"، معقبة: "في حاجات غريبة ممكن تحصل".

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، ساخرة: "يعني لو حاجة اسمها كائنات فضائية.. هنشوفهم في الشهرين دول".

وتابعت خبيرة التارو: "ممكن حدث أو حادث ضخم يحصل في أول شهرين من 2021.. ممكن نعتبرهم استكمال 2020 بس الأسخف".

في سياق منفصل، قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إن كافة الأبراج حظوظها جيدة في عام 2021، مضيفة: "2020 مش هتتكرر تاني.. نعدي بس أول شهرين من السنة يناير وفبراير".

وأشارت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن شهري يناير وفبراير يعتبروا استكمال لعام 2020، لافتة إلى أن هناك 4 أبراج تعرضت لضغط العام الماضي وهى السرطان والميزان والحمل والجدي، ووضعهم سيتغير في العام الجديد. 

وأضافت خبيرة علم التارو، أن الميزان والسرطان وضعهم سيتحسن في 2021، لافتا إلى أن الربع الأول من 2021 قد نتعرض لعدد من المفاجأت، وليس شرطا أن تكون أمور سلبية.

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