وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها عرضت الوضع العالمي للوباء في العالم على مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر، في المؤتمر الأسبوعي، وأكدت حينها أن شهري ديسمبر ويناير هيأكثر شهور العام من حيث الوفيات نتيجة الأمراض التنفسية والتواجد بالأمان المغلقة الذي يؤدي لضعف المناعة ولذلك يزيد منحنى الوفيات.





وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "العربية"، أن وزارة الصحة أكدت من قبل أن شهري ديسمبر ويناير سيكونوا الأعلى من يث نسب إصابات كورونا.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا، وتمثل أكثر من 60% من إصابات محافظات مصر، متابعًا: "نعلم الأماكن والأحياء الموجود بها إصابات كورونا وجاري العمل والسيطرة عليها، والزيادة كانت متوقعة وجاري احتوائها".



