وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:25 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها عرضت الوضع العالمي للوباء في العالم على مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر، في المؤتمر الأسبوعي، وأكدت حينها أن شهري ديسمبر ويناير هيأكثر شهور العام من حيث الوفيات نتيجة الأمراض التنفسية والتواجد بالأمان المغلقة الذي يؤدي لضعف المناعة ولذلك يزيد منحنى الوفيات.

وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "العربية"، أن وزارة الصحة أكدت من قبل أن شهري ديسمبر ويناير سيكونوا الأعلى من يث نسب إصابات كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا، وتمثل أكثر من 60% من إصابات محافظات مصر، متابعًا: "نعلم الأماكن والأحياء الموجود بها إصابات كورونا وجاري العمل والسيطرة عليها، والزيادة كانت متوقعة وجاري احتوائها".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اصابه بكورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رفض صن داونز.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لضم سيرينو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ ساعتين

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

خبيرة التارو تزف بشرى سارة لهذه الأبراج في العام الجديد (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب اختلاف شدة أعراض كورونا من شخص لآخر (فيديو)

الصحة تكشف التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

الصحة: صرف 190 ألف حقيبة أدوية لمخالطي كورونا

الصحة العالمية تكشف عن سبب الخوف من الموجة الثانية لكورونا

وزير الصحة عن زيادة إصابات كورونا: "مش معقول الدولة هتراقب كل المواطنين"

"الصحة العالمية": هذا سبب التخوف من زيادة انتشار كورونا الفترة المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»