كاهن كنيسة مسطرد: قداس عيد الميلاد يقتصر على الكهنة فقط

كشف القمص عبد المسيح بسيط أبوالخير، أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الأرثوكسية، وكاهن كنيسة العذراء في مسطرد، حقيقة تعليق الصلوات في قداس عيد الميلاد المجيد.





وقال "أبوالخير" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه بناء على توجيهات البابا تواضروس الثاني فقد تقرر تعليق القداسات ليلة عيد الميلاد المجيد.



