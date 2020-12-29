كاهن كنيسة مسطرد: قداس عيد الميلاد يقتصر على الكهنة فقط
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:19 ص
شيماء حسن
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كشف القمص عبد المسيح بسيط أبوالخير، أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الأرثوكسية، وكاهن كنيسة العذراء في مسطرد، حقيقة تعليق الصلوات في قداس عيد الميلاد المجيد.
وقال "أبوالخير" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه بناء على توجيهات البابا تواضروس الثاني فقد تقرر تعليق القداسات ليلة عيد الميلاد المجيد.
وأضاف كاهن كنيسة العذراء في مسطرد، أنه سيتم اقتصار القداس على الكهنة فقط، دون حضور المصليين العاديين وذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بعد ارتفاع أرقام إصابات فيروس كورونا في الموجة الثانية.
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