شاهد.. وزيرة الصحة: أرقام إصابات كورونا لا تعكس سوى 10% من الحالات

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وباء فيروس كورونا عالمي، والأعداد التي يتم تسجيلها في كل الدول لا تعكس الواقع بنسبة 100% على الأرض.





وأوضحت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "العربية"، أن الحالات التي يتم تسجيلها هيالتييتم تشخيصها بالأنظمة الصحية، وهناك العديد من الحالات الأخرى غير المسلجة، سواء لا تعلم بالإصابة أو تُعالج منزليًا، وهذا في جميع.





وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن الأرقام المسجلة لا تعكس سوى 10% من الحالات، وهذا الحال ليس في أمريكا أو مصر فقط وإنما في كل دول العالم، منوهة بأن الوباء يعلن عن نفسه، ولا دولة تستطيع أن تخفيه.





وشددت وزيرة الصحة، على أن مصر من أهم الدول في العالم التي تسجل المواليد والوفيات وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وأن أرقام الوفيات هي 100% من وفيات كورونا المسجلة بوزارة الصحة.





وأشارت إلى أن اليوم كان آخر خطوة لاعتماد اللقاح الصيني في هيئة الدواء المصرية، وخلال ساعات سيتم الإعلان عن ذلك.



