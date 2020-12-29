شاهد.. وزيرة الصحة: أرقام إصابات كورونا لا تعكس سوى 10% من الحالات
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:45 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وباء فيروس كورونا عالمي، والأعداد التي يتم تسجيلها في كل الدول لا تعكس الواقع بنسبة 100% على الأرض.
وأوضحت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "العربية"، أن الحالات التي يتم تسجيلها هيالتييتم تشخيصها بالأنظمة الصحية، وهناك العديد من الحالات الأخرى غير المسلجة، سواء لا تعلم بالإصابة أو تُعالج منزليًا، وهذا في جميع.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن الأرقام المسجلة لا تعكس سوى 10% من الحالات، وهذا الحال ليس في أمريكا أو مصر فقط وإنما في كل دول العالم، منوهة بأن الوباء يعلن عن نفسه، ولا دولة تستطيع أن تخفيه.
وشددت وزيرة الصحة، على أن مصر من أهم الدول في العالم التي تسجل المواليد والوفيات وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وأن أرقام الوفيات هي 100% من وفيات كورونا المسجلة بوزارة الصحة.
وأشارت إلى أن اليوم كان آخر خطوة لاعتماد اللقاح الصيني في هيئة الدواء المصرية، وخلال ساعات سيتم الإعلان عن ذلك.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس الاثنين.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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