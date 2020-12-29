محمد مختار: صندوق "تحيا مصر" بمثابة البيت الكبير للمصريين (فيديو)

قال محمد مختار، رئيس صندوق تحيا مصر، إن البيت الكبير للمصريين بمثابة البيت الكبير للمصريين الذي يعمل على توفير احتياجات الشعب المصري في أي أزمة، او دعم الفئات الاكثر احتياجًا.





وتابع "مختار"، مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن صندوق "تحيا مصر" هدفه مساعدة الدولة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الصندوق عمل على القضاء على ظاهرة العشوائيات، وهذا الأمر واضح من خلال انشاء حي الاسمرات او مدينة بشاير الخير.



