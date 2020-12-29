محمد مختار: صندوق "تحيا مصر" بمثابة البيت الكبير للمصريين (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:15 ص
محمد مختار
محمد مختار
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد مختار، رئيس صندوق تحيا مصر، إن البيت الكبير للمصريين بمثابة البيت الكبير للمصريين الذي يعمل على توفير احتياجات الشعب المصري في أي أزمة، او دعم الفئات الاكثر احتياجًا. 

وتابع "مختار"، مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن صندوق "تحيا مصر" هدفه مساعدة الدولة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الصندوق عمل على القضاء على ظاهرة العشوائيات، وهذا الأمر واضح من خلال انشاء حي الاسمرات او مدينة بشاير الخير.

ولفت أنه لا توجد دولة تستطيع انشاء كافة الإنجازات التي حدثت أخيرًا، إلا بالتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين الذي يقطنون العشوائيات. 

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