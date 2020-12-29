وزيرة الصحة: مصر تعتمد اللقاح الصني سينوفارم بعد التأكد من كفاءته (فيديو)

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن هناك لجنة عليا مشكلة من وزارة الصحة واللجنة العليا للتطعيمات مع الجامعات المصرية وهيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية، حيث أقرت اللجنة تطعيمات فيروس كورونا.





وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة انتهت من تحاليل شحنة اللقاحات التي وصلت إلى مصر، وكان آخرها بالأمس، مؤكدة أن كل التحليلات تبين كفاءة لقاح سينوفارم.



