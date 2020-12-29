وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا مسؤولية المواطن (فيديو)

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالتزام الحيطة والحذر والحرص خلال الفترة الحالية.





ونوهت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، بأن عدد الإصابات وزيادتها هي مسؤولية المواطن وليس الدولة فقط، الدولة لديها القدرة على استيعاب الحالات وتوفير الأدوية، مؤكدة أن العالم كله يعاني.





وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي كان أكبر عدد إصابات لفيروس كورونا في العالم كله منذ بداية الجائحة.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت يوم الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالة وفاة.



