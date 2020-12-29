وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا مسؤولية المواطن (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
Advertisements
ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالتزام الحيطة والحذر والحرص خلال الفترة الحالية.

ونوهت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، بأن عدد الإصابات وزيادتها هي مسؤولية المواطن وليس الدولة فقط، الدولة لديها القدرة على استيعاب الحالات وتوفير الأدوية، مؤكدة أن العالم كله يعاني.

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي كان أكبر عدد إصابات لفيروس كورونا في العالم كله منذ بداية الجائحة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت يوم الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عدد كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين لبرشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة

بعد رفض صن داونز.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لضم سيرينو

منذ ساعة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من حسام حسن على خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي برباعية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حل أزمة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

تطهير وتعقيم جميع المواصلات العامة في مدينة سفاجا (صور)

برلماني: 3 طرق لتحقيق التعايش الكامل مع فيروس كورونا (فيديو)

الحكومة تنفي وجود زيادات جديدة على المخلفات المرورية

وزيرة الصحة تكشف سبب الزيادة في عدد إصابات كورونا (فيديو)

الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»