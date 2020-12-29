نيفين القباج: إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعي داخل جامعات مصر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:18 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
كـسـاب أحـمـد
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قالت نفيين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ان الوزارة تركز على الخدمات الأساسية فيما يخص التعليم والصحة ومشروعات التمكين الاقتصادي، حتى يكون للأسر دور في البناء، بالإضافة للمساهمة في الجانب البيئي، لتحقيق مبادرة "الاقتصاد الأخضر" عبر الحرص على المشروعات التي تحقق الكفاية الغذائية للأسر.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "on"، مساء الاثنين: "هذا التكامل بين الوزارات السبعة منحنا خبرة أكثر، وأصبحت التجربة اكثر نضجًا وتمكنا من دراسة المرحلة الأولى بإنجازتها وأخطائها بدراسة نقدية قمنا بإعدادها خاصة أن الرئيس لديه رغبة في التوسع بشكل أكبر في شمولية المبادرة لتحدث أثر ملموس في حياة المواطنين، ومن ثم أصبحنا نركز على أن الإصلاح لا يبدأ من القرية بل من المركز الحاضن لها في المحافظة".

وكشفت الوزيرة أنه سيتم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعي داخل جامعات مصر، بالإضافة إلى استهداف 4 مليون أسرة بتكافل وكرامة خلال 2021 ودعم المتعلمات للمساهمة فى محو الأمية، عبر ربط بيانات مبادرة حياة كريمة بتكافل وكرامة وكذا توفير ألفين "لاب توب" ناطق للمكفوفين قريبا.

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وزيرة التضامن نيفين القباج تكافل وكرامة 2021

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