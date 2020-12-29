وزيرة التضامن: 5.4 مليون أسرة تستفيد من الدعمين العيني والنقدي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:08 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الدولة إستطاعت خلال عام 2020 الوصول لفئات كثيرة من المجتمع عبر برامج الدولة الاجتماعية، لافتة إلى أن هذه البرامج تشمل نوعيات مختلفة قائلة: "لو تحدثنا مثلًا عن الفقر، سنجد أن عدد الاسر المستفيدة من البرامج الاجتماعية بلغ نحو 3.8 مليون مستفيد بإجمالي 14.2 مليون فرد.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "on"، مساء الإثنين،: "بالنسبة للمساعدات المتقطعة فبلغت نحو 1.2 مليون أسرة بشكل غير منتظم، والرئيس مؤخرًا حثنا على الربط بين الفقر والتعليم، عبر تكافؤ الفرص التعليمية بما يفيد نحو 4 مليون طالب "، مؤكدة أن إجمالي المستفيدين من الدعمين العيني والنقدي ما يقرب من 5.4 مليون اسرة وهي الأسر الافقر.

وحول توجيهات الرئيس بتوسيع قاعدة مبادرة "حياة كريمة"، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "هناك ثلاث وزارات منوط بها الاشراف على المبادرة في مقدمتها التنمية المحلية والتخطيط، ثم التضامن الاجتماعي في بداية الأمر تطورت وشملت وزارات أخرى، لتكون سبع وزارات، بالإضافة لجهاز تنمية المشروعات، بما يواكب توسعاتنا في شمولية المبادرة لرقعة أكبر، بما يشمل المشروعات الزراعية ومشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب الأكثر فقرًا، والتوسع في مجال الاعاقة لتغطية ذوي الإعاقة في القرى، حيث تعاني شريحة كبيرة منهم من عدم كفاية وصول الخدمات لهم".

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