وزيرة التضامن: 5.4 مليون أسرة تستفيد من الدعمين العيني والنقدي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الدولة إستطاعت خلال عام 2020 الوصول لفئات كثيرة من المجتمع عبر برامج الدولة الاجتماعية، لافتة إلى أن هذه البرامج تشمل نوعيات مختلفة قائلة: "لو تحدثنا مثلًا عن الفقر، سنجد أن عدد الاسر المستفيدة من البرامج الاجتماعية بلغ نحو 3.8 مليون مستفيد بإجمالي 14.2 مليون فرد.





وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "on"، مساء الإثنين،: "بالنسبة للمساعدات المتقطعة فبلغت نحو 1.2 مليون أسرة بشكل غير منتظم، والرئيس مؤخرًا حثنا على الربط بين الفقر والتعليم، عبر تكافؤ الفرص التعليمية بما يفيد نحو 4 مليون طالب "، مؤكدة أن إجمالي المستفيدين من الدعمين العيني والنقدي ما يقرب من 5.4 مليون اسرة وهي الأسر الافقر.



