فرجاني ساسي لـ"الفجر الرياضي": التمرد على الزمالك "كذب".. وعدم إجراء الاحماءات بسبب قرار باتشيكو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، توضيح موقفه من عدم إجراء عملية الاحماء خلال مباراة الفريق أمام سموحة في اللقاء التي جمع بينهما مساء اليوم ببطولة الدوري.

وقال "ساسي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : عدم إجراء الاحماءات ليس تمرد، ولكن البرتغالي جيمي باتشيكو أبلغني بعدم المشاركة في لقاء اليوم بسبب تعرضي للإصابة أول أمس في تدريبات الفريق، وعدم خوض أخر مران.

وأضاف : هناك فرد بالجهاز المعاوو اتهمني بالتمرد، وأساء التعامل معي الفترة الأخيرة، وينقل أخبار كاذبة لباتشيكو.

وواصل نجم الزمالك : جميع لاعبي الزمالك اصدقائي حتى ناشئ الفريق يوجد احترام متبادل بيني وبينهم، ولكن الفترة الأخيرة أشعر بفرق كبير في التعامل.

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فرجاني ساسي ساسي الفجر الزمالك

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