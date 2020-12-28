عاجل.. الزمالك يقترب من حل أزمة نجم الفريق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكد مصدر مسؤول داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أحد نجوم القلعة البيضاء إقترب من حل جاد لأزمته التي يواجهها مؤخراً.


وكانت بعض المصادر الصحفية أكدت إقتراب التونسي فرجاني ساسي من الرحيل إلى فريق نادي الدحيل القطري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المُقبلة.


إلى أن القلعة البيضاء أكدت عدم وصول أي عروض لرحيل ساسي وننتظر أن يتم تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يستهدف ضم نجم الريال

منذ 41 دقيقة

عبد الشافي يوجه رسالة خاصة لفيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ 40 دقيقة

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى أحد المستشفيات

منذ أقل من ساعتين

كومان يشكر ليونيل ميسي

منذ 43 دقيقة

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ نصف ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي

الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد

الزمالك يتفق مع ساسي على التجديد 3 مواسم

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:26 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

09:31 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»