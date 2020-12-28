توماس توخيل يدخل دائرة إهتمام عملاق الدوري الانجليزي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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دخل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان السابق الذي أقيل من منصبه خلال الأسبوع المنصرم على طاولة المفاوضات لتولي قيادة أكثر من فريق في الدوريات الخمسة الكبرى.


وقالت صحيفة " بيلد " الألمانية أن المدير الفني السابق للبي إس جي مرشح بقوة للإنتقال وتدريب تشيلسي الإنجليزي بسبب النتائج السلبية التي يُقدمها مع مدربه لامبارد.


وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي بعد أن ابتعد عن الصدارة برصيد سبعة نقاط سيؤدي التعثر الجديد بداية من أستون فيلا إلى إقالة لامبارد من منصبة وقدوم توخيل.

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لامبارد توماس توخيل تشيلسي الدوريات الخمسة الكبرى

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