نائب محافظ بني سويف يزور الجامعة التكنولوجية ضمن برنامج تأهيل المرأة (صور)

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زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الجامعة التكنولوجية بشرق النيل، حيث رافقه عضوات المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، ضمن الخطوات العملية المتفق عليها لتفعيل البرنامج التدريبي والذي نظمه فرع المجلس بالتعاون مع المحافظة خلال الأسبوع الماضى لتأهيل السيدات على القيادة في مجال العمل العام، وتم خلالها التدريب على عدد من المجالات في الإدارة والتخصصات والملفات الهامة، وتضمن محور خاص عن الجامعة التكنولوجية.



وفي مستهل الزيارة تم عقد لقاء بحضور الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة هبة عبد العظيم المقرر المناوب، والدكتورة غادة طوسون عضو المجلس، بالإضافة إلى عدد من السيدات اللائي شاركن في الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "نحو قيادة نسائية فاعلة".



وناقش اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين المجلس القومي للمرأة والجامعة في أنشطة التدريب والتأهيل لفتيات الجامعة والعمل على إكسابهن المهارات اللازمة في مجال العمل المجتمعي والتعامل مع قضايا والملفات التي تخص المرأة، وكيفية الاستفادة من مشاركة فيتات الجامعة التكنولوجية في المبادرات والفعاليات وكافة الأنشطة التي ينفذها فرع المجلس.



وشملت الزيارة تفقد مكونات وأقسام الجامعة والتي تضم قاعات للدراسة، ومعامل ومكتبات للوسائط الرقمية، ملاعب خماسية وكافتيريا ومنطقة خدمات أخري، فضلا عن استعراض أهمية ودور الجامعة فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، فضلًا عن رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا، واستحداث برامج وتخصّصات جديدة، عن طريق تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلًا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.



الجامعة التكنولوجية



وفي الجانب الآخر، أفادت الجامعة التكنولوجية، في بيان لها، أن رئيس الجامعة، أستقبل، نائب محافظ بنى سويف ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف وعدد من أعضاء المجلس، في مستهل زيارتهم للجامعة، التي تفقدوا خلالها المعامل الدراسية لمشاهدتها عن قرب والتعرف على ماتقدمه لخدمة العملية التعليمية داخل الجامعة.



وأشاد نائب المحافظ، بالمعامل الدراسية وبالامكانيات المتطورة للمعدات والأجهزة الحديثة الموجودة بداخلها مؤكدًا على تواصل التنسيق بين الجامعة والمحافظة من أجل النهوض بالتعليم التكنولوجي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



وأكد بيان الجامعة، أن الزيارة تأتي بعد أيام من زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ بنى سويف والسفير الكوري الجنوبي للجامعة، بحضور رؤساء الجامعات ببنى سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الصناعة لتدشين المعامل الدراسية والاحتفال بمرور عام على بدء الدراسة بالجامعة.

