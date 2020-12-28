احذروا الشبورة.. تحذيرات خبراء الأرصاد من طقس الأيام المقبلة

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مع دخول فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، بتوقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس، حتى يمكنها اتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، وحتى يوم الأحد 3 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من حلايب، وشلاتين، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 1 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم السبت 2 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الأحد 3 يناير 2020:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.



كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكدت، أمس الأحد، أن الاستقرار هو سمة الفترة المقبلة، حيث تزداد نسبة الرطوبة فى الطبقات القريبة من السطح، وهذا بسبب الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة على البلاد، وأيضا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى، وانخفاض سرعات الرياح، وكل هذه العوامل تعمل على تكون الشبورة التى تصل إلى حد الضباب فى الصباح الباكر.



وأكدت الهيئة أنه ينبغى توخى الحذر صباحا بسبب انخفاض الرؤية الكبير على الطرق، خصوصا الزراعية منها، والقريبة من المسطحات المائية على وسط سيناء، والدلتا، والقاهرة، ومدن القناة، وشمال الصعيد.