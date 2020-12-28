عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تأجيل مباراة الفريق أمام إيفرتون التي كان مقرراً لها اليوم الاثنين لحساب مبريات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي.









جاء ذلك بعد إجراء الكثير من إختبارات الكشف عن فيروس كروونا المستجد " كوفيد 19 " والتي عانى خلالها الفريق من أكثر من حالة إيجابية مع أربعة ظهرت بسبب الإحتفالات بالكريسماس.









وخوفاً من تفشي الفيروس بصورة أكبر وبناء على الاستشارات الطبية القوية تم تأجيل المباراة بالتشاور مع الفريقين وفقاً لما إتخذته رابطة البريميرليج.



