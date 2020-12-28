عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تأجيل مباراة الفريق أمام إيفرتون التي كان مقرراً لها اليوم الاثنين لحساب مبريات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي.


جاء ذلك بعد إجراء الكثير من إختبارات الكشف عن فيروس كروونا المستجد " كوفيد 19 " والتي عانى خلالها الفريق من أكثر من حالة إيجابية مع أربعة ظهرت بسبب الإحتفالات بالكريسماس.


وخوفاً من تفشي الفيروس بصورة أكبر وبناء على الاستشارات الطبية القوية تم تأجيل المباراة بالتشاور مع الفريقين وفقاً لما إتخذته رابطة البريميرليج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز إيفرتون

أخبار تهمك

الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة حال مغادرة الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

منذ أقل من ساعتين

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

منذ 18 دقيقة

عاجل.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزها "ديربي لندن".. أول 6 مباريات لـ"أرتيتا" مع أرسنال

ليفربول وايفرتون | "ديربي ميرسيسايد" في الدوري الانجليزي سيقام رسميا على ملعب "جوديسون بارك" واعرف موعد المباراة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

مروان محسن يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي أمام الاتحاد السكندري

06:01 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

06:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يُثير الجدل قبل لقاء سموحة

05:01 م

نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»