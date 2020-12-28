موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي موعد مباراة المارد الأحمر ضد الإتحاد السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الاتحاد السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، وتنقل على قناة أون تايم سبورت.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز في أول مباراتين بالدوري المصري على حساب مصر المقاصة في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبثلاثية نظيفة على حساب عزل المحلة في الجولة الثانية.

الجدير بالذكر أن مسؤولي لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، كانوا قد قرروا تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، والتي كان مقررا لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، دون إبداء أية أسباب.

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