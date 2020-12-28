عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي ويرفض التخلي عن صفقة الموسم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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رفض مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين التفريط في واحد من نجوم الفريق الإماراتي والذي يرغب النادي الأهلي في الحصول على خدماته.


وعلم الفجر الرياضي أن العين تمسك بالحصول على خدمات المالي أليو ديانج نجم وسط القلعة الحمراء مقابل التخلي عن خدمات لابا كودجو.


ولم يلق الأمر قبول مسؤولي النادي الأهلي حتى الآن في الوقت الذي لا يميل فيه العملاق الإماراتي عن التفريط في خدمات نجمه خلال الإنتقالات الشتوية مفضلاً مبادلته ببعض اللاعبين.

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