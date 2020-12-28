عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل موظفين حكوميين مدنيين في دائرة التعداد والإحصاء، خلال ساعة الذروة، في العاصمة كابل.

وبحسب وسائل الإعلام الأفغانية، أسفر الانفجار عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، والعدد في زيادة.



