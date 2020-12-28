عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:10 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل موظفين حكوميين مدنيين في دائرة التعداد والإحصاء، خلال ساعة الذروة، في العاصمة كابل.

 

وبحسب وسائل الإعلام الأفغانية، أسفر الانفجار عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، والعدد في زيادة.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن 15 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف تجمعا دينيا في محافظة غزني وسط البلاد.

 

وأكد المتحدث باسم الوزارة، طارق أريان، أن الدراجة انفجرت أمام منزل في إحدى قرى منطقة كيلان أقيمت فيه مراسم تلاوة القرآن الكريم.

 

 ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي على خلفية تصعيد العنف في البلاد، رغم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ عقود.


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