إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة «الأب والأم وطفليهما» بإشتباه تسمم غذائي، اليوم الاثنين، عقب تناولهم وجبة غذئية فاسدة، بمنزلهم بقرية المسيد الأبيض بمركز إهناسيا، وتم نقلهم بمعرفة أهليتهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم.

وأستقبل قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصي 4 أشخاص من أسرة واحدة، ادعاء تسمم غذائي، هم: «محمود.س.م» 35 سنة، و«دعاء.م.ر» 2٣ سنة، وطفليهما «عمر» 7 سنوات، و«محمود» ٤ سنوات، يقيمون بقرية المسيد الأبيض بمركز إهناسيا.

ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى، الأطباء بسرعة إسعاف المصابين على الفور حيث تم عمل غسيل معده وأخذ عينات بالاستقبال، وتم حجز المصابين بقسمى الباطنه والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية.

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