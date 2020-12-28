قتلى وجرحى في هجوم لطالبان بأفغانستان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:12 م
طالبان
طالبان
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل عنصر على الأقل من قوات الأمن، وإصابة اثنين آخرين، في هجوم لحركة طالبان على مقر شرطة منطقة "أناردارا" بإقليم فرح، الليلة الماضية.

 

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، عن تاج محمد مجاهد، حاكم الإقليم، قوله: "فجرت حركة طالبان سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من مقر الشرطة، وأعقب ذلك قتال مع قوات الأمن".

 

وأضافتاج محمد مجاهد: "قتل العديد من عناصر طالبان، في أعقاب عملية التطهير التي نفذتها قوات الأمن".

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قتلى وجرحى حركة طالبان أفغانستان

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