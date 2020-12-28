



(Link) استعلم عن معاش تكافل وكرامة 2021 | tk.moss.gov.eg اعرف الشروط المطلوبة الجديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة





استعلم عن معاش تكافل وكرامة 2021 | يقدم معاش تكافل وكرامة من قبل رئاسة الجمهورية وتحت إشراف ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، وهو يقدم إلى فئات من طبقة محدودي ادخل ف مصر.





وذلك كأحد أنواع الدعم المادي المقدم من الدولة إلى الطبقات الفقيرة في مصر ولكن حددت الوزارة على عدة شروط وأحكام يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة ، كما أن المعاش يقدم إلى فئات معينة وهم (الأم المعيلة - المطلقات - الأرامل - محدودي الدخل – المتقاعدين بدون معاش)، وأيام قليلة ويصرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021،وبدء من الآن المواطنين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.





استعلم عن معاش تكافل وكرامة 2021

بدء الكثير من المستعلمين عن معاش تكافل وكرامة في البحث عن رابط الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي ، واليك الخطوات الصحيحة لاستعلام:





- يقوم المستعلم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( يقوم المستعلم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- يقوم باختبار أيقونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- يقوم بتسجيل الرقم القومى الخاص بالمتقدم.

- يقوم بالنقر على أنة الاستعلام ودقائق وتظهر إليه النتائج الخاصة بالمتقدم كاملة.





شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط يجب توافر في جميع المقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة المقدم من الدولة إلي طبقات محدودي الدخل ومن اهم تلك الشروط:





- يجب أن تكون الأسرة المقدمة على معاش تكافل وكرامة لا يزيد أعمار أطفالها عن 18 عام.

- يجب على المتقاعدين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة لا يزيد أعمارهم عن 65

- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم بشكل فردى عن 50 عام ولا يزيد دخله عن 400 جنية شهريا.



