المطران عطا الله حنا يدين حرق شجرة الميلاد

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وجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم التحية لاهالى سخنين الذين جسدوا الوحدة الوطنية بأبهى صورها رفضا لحادثة احراق شجرتي عيد الميلاد وقال لقد انقلب السحر على الساحر ومن اراد من خلال حرق اشجار الميلاد ان يدخل الفتنة والانقسامات والتشرذم الى مجتمعنا فقد اكتشف بأن ردود الفعل كانت معاكسة لما خطط واراد.







مضيفا: فأبناء سخنين عن بكرة ابيهم خرجوا لكي يقولوا بأننا كنا وسنبقى عائلة واحدة ولن تنال منا اية محاولة هادفة لاثارة الفرقة والضغينة والكراهية في صفوفنا وبين ظهرانينا.







تابع: ونقدم شكرنا القلبي لابناء سخنين خاصة ولاهلنا في الداخل الفلسطيني عامة وخاصة المرجعيات الروحية والسياسية والوطنية والاعتبارية والذين تصدوا لهذه الظاهرة بكل حكمة ومسؤولية ورصانة.









أختتم: ان اولئك الذين احرقوا شجرتي عيد الميلاد انما ارادوا النيل من وحدة شعبنا ولكن النتيجة كانت عكسية فاليوم سخنين واهلنا في الداخل هم اكثر لحمة ووحدة ووعيا وادراكا لخطورة ما يحاك ويخطط لنا من مؤامرات ومشاريع مشبوهة.