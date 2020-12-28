الليرة التركية تخسر 21% من قيمتها أمام الدولار في 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
الليرة التركية
الليرة التركية
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ارتفعت الليرة التركية 0.8 بالمئة إلى أقل من 7.5 ليرة للدولار اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر أيلول، في استمرار لمكاسب الأسبوع الماضي عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية أكثر قليلا من المتوقع.

 

سجلت الليرة 7.4950 في معاملات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة.

 

وكان البنك المركزي رفع يوم الخميس سعر إعادة الشراء لأسبوع إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة. لكن حتى بعد مكاسبها الأخيرة، تظل الليرة منخفضة 21 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.

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