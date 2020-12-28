تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى البريميرليج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
ايفرتون
ايفرتون
علي ماهر حلمي
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يصطدم اليوم الإثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: بيكفورد.
خط الدفاع: لوكاس دين، ياري مينا، كومان، كين.
خط الوسط: ديكوري، سجورسون، آلان.
خط الهجوم: ايوبي، لوين، بيرناردو.

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