تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى البريميرليج

يصطدم اليوم الإثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: لوكاس دين، ياري مينا، كومان، كين.

خط الوسط: ديكوري، سجورسون، آلان.

خط الهجوم: ايوبي، لوين، بيرناردو.



