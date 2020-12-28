عاجل.. زلزال قوي يضرب كرواتيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفاد التلفزيون الرسمي الكرواتي، اليوم الاثنين، بوقوع زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسط كرواتيا، وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب.

 

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.

 

وفي مارس الماضي، شهدت زغرب زلزالا بقوة 5.3 درجة، تسبب في سقوط قتيل واحد، وإصابة 27 شخصا.

 

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