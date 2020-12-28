اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 28-12-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين
الفجر الاقتصادي
Advertisements

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28-12-2020 استقرار في بداية تعاملات اليوم وسط اداء متباين حققه أمس الأحد في البنوك.

اسعار الدولار اليوم الاثنين 28-12-2020 بالبنوك المصرية :

بنك كريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك  أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي  بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك بنوك البركة، وقناة السويس، و التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار بالبنوك سعر الدولار اسعار الدولار في مصر اسعار الدولار الان

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

ريال مدريد يضع نجم مانشستر سيتي تحت المجهر

منذ أقل من ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث الوزراء يكشف لأول مرة أسباب تعطل وصول اللقاح الصيني لمصر

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 14 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين في الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019

سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019.. بعد التراجع الأخير

مع إستلام مصر الشريحة الخامسة لقرض "صندوق النقد".. تراجع في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6/2/2019

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 6/2/2019.. وحراك في سعر العملة الأمريكية

الدولار مقابل الجنيه المصر في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر.. العملة الأمريكية تواصل التراجع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

08:36 ص

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»