اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 28-12-2020 بالبنوك المصرية

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28-12-2020 استقرار في بداية تعاملات اليوم وسط اداء متباين حققه أمس الأحد في البنوك.

اسعار الدولار اليوم الاثنين 28-12-2020 بالبنوك المصرية :

بنك كريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك بنوك البركة، وقناة السويس، و التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.