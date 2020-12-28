البرازيل تسجل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، إلى 191139، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7484285 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.