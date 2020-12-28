قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

وأكدت الوزارة، أنه بالرغم من حداثة التجربة إلا أن 78 % من الطلاب تمكنوا من التسجيل على مستوى الجمهورية، وأ

نه لن يتم السماح طباعة "كشف 12 د" إلا بعد انتهاء جميع طلاب المدرسة من التسجيل على الاستمارة.