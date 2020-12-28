قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تسجيل الإستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

جاء ذلك في منشور للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل.

وأكدت الوزارة، أنه بالرغم من حداثة التجربة إلا أن 78 % من الطلاب تمكنوا من التسجيل على مستوى الجمهورية، وأنه لن يتم السماح طباعة "كشف 12 د" إلا بعد انتهاء جميع طلاب المدرسة من التسجيل على الاستمارة.

وناشدت التوجيه بدعم عناصر الإحصاء والمعلومات "بالمدرسة - الإدارة- المديرية" بتوفير عدد کافي بكل مدرسة وكل قسم للإحصاء بالإدارة التعليمية وكذا إدارة الإحصاء بالمديرية وحل مشكلاتهم لا مركزيا.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم امتحانات الاعدادية

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