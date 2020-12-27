وزارة الأوقاف تصدر بيانًا منذ قليل حول المساجد والصلوات الخمس وصلاة الجمعة وتنبيهات مشددة للأئمة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
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وزارة الأوقاف تصدر بيانًا منذ قليل حول المساجد والصلوات الخمس وصلاة الجمعة وتنبيهات مشددة للأئمة

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانًا منذ قليل تم نشره على صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ونبهت فيه على الأئمة بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة وإحضار الملى الخاص بكل شخص يذهب للمسجد، مع الإلتزام بإجراءات التباعد بين المصلين.

بيان وزارة الأوقاف

كما شددت الأوقاف على عدم فتح الأضرحة أو دورات المياه تحت أي ظرف من الظروف، وعدم إقامة أي عقد قران أو عزاء بالمساجد أو دور المناسبات التابعة لها، وعدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أي تجمعات داخل المسجد.

كما أكدت وزارة الأوقاف على قصر عمل المساجد على إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة فقط لا غير، وبنفس الإجراءات الإحترازية المذكورة.

وأشارت الأوقاف في بيانها اليوم، إلى أنها كلفت العاملين بالمساجد بتحرير محضر رسمي لأي دار مناسبات ملاصقة للمسجد ويقام فيها عزاء أو عقود قران أو أي مناسبات أخرى، وذلك حتى لا يتم احتسابها على المسجد، ودفعاً لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد.


وزارة الأوقاف تصدر بيانًا منذ قليل حول المساجد والصلوات الخمس وصلاة الجمعة وتنبيهات مشددة للأئمة

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