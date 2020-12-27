عاجل.. ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:44 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية اليوم الأربعاء موقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بشأن الرحيل أو البقاء عن البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وقال الصحفية الإسباني " مويل " مراسل شبكة ESPN العالمية أن ميسي لم يدخل في أي مفاوضات مع إدارة نادية حتى الآن للتوقيع على العقد الجديد.
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " كتب مويل أن ميسي لن ينضم إلى أي فريق في يناير وسيظل في برشلونة على الأقل حتى 30 يونيو 2021".
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