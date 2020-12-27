غرامات فورية.. أبرز قرارات الحكومة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

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في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها مصر في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الموجة الثانية من الجائحة العالمية، التي تضرب البلدان كافة، تبذل الحكومة المصرية، ووزارة الصحة والسكان، جهودا مضنية، للسيطرة على الوضع، والحد من انتشار الفيروس، ومنع انتقاله من شخص لآخر، حتى تسهل عملية السيطرة عليه.



وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.



وتناول الاجتماع مناقشات حول عدد من الملفات، المتعلقة بكورونا، والخروج بعدد من القرارات، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:



- التأكيد على إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.



- المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.



- وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات.



- التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.



- تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.



- تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها من الأشخاص غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.



- التكليف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة.



- تغريم المنشآت التى تخالف الإجراءات الاحترازية، ولا تلتزم بنسبة 50%، من مطاعم وكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات يوم الأحد المقبل، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.



- إحالة المسئولين عن دور المناسبات التابعة لجهات حكومية، للتحقيق الفوري، فى حال مخالفتها قرارات اللجنة.



- في حالة تبعية دور المناسبات المخالفة لإحدى الجمعيات، يتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.



- التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين.



- التأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خصوصا أنها متوفرة.



- تقوم هيئة الدواء المصري باتخاذ الإجراءات طبقا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالميا، وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات، يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقا للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.