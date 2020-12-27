شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

فاجئ محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مسؤولي القلعة الحمراء بقرار غريب بشأن تجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا يرفض تحديد قيمة عقده الجديد في الزمالك

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع الأبيض في نهاية الموسم الكروي الجاري.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن شيكابالا رفض تحديد قيمة مالية معينة لتجديد عقده، مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن شيكابالا أكد لمسؤولي الزمالك أنه مستمر مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، إذا ما طلبت منه الإدارة ذلك رافضا وضع أية شروط على النادي من أجل تمديد عقده.

وتابع المصدر أن محمود عبد الرازق شيكابالا راتبه 3 ملايين جنيه سنويا، بينما هناك لاعبون آخرون يتقاضون أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا.

وأتم المصدر موضحا أن عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفارس الأبيض الجديد مع الزمالك لن يقل فيه راتبه السنوي عن 10 ملايين جنيه سنويا.