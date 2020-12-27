للمرة الأولى.. إصابات كورونا في الجزائر تحت عتبة الـ400

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي لا تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ400 منذ 2 نوفمبر.

 

وأعلنت وزارة الصحة رصد 6 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98249، والوفيات إلى 2728.

 

وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس كورونا في اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.

 

وأعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس السبت، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون متوفرا في بلاده في شهر يناير 2021.

 

وسبق، خلال الأسابيع الأخيرة، الإعلان عن موعد وصول اللقاح إلى الجزائر المحدد بحلول شهر يناير من قبل العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء الطبيين.

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